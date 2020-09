Fußball-Regionalligist FK Pirmasens darf zu seinem Heimspiel am nächsten Dienstag, 19 Uhr, gegen Kickers Offenbach 619 Zuschauern Eintritt ins Framas-Stadion auf der Husterhöhe gewähren. Dies habe ihm am Freitag der städtische Beigeordnete Denis Clauer nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt mitgeteilt, informierte FKP-Präsident Jürgen Kölsch. Zum ersten Saison-Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Drittliga-Absteiger Großaspach (1:0) waren wegen der Corona-Pandemie nur 350 Zuschauer zugelassen gewesen.

Künftig dürfen bei FKP-Heimspielen 475 Fußballfreunde auf der 3000 Menschen fassenden Haupttribüne Platz nehmen, 144 Zuschauer sind auf den 700 Sitzplätzen der Gegengeraden erlaubt. Das Hygienekonzept sieht vor, dass jeder Zuschauer einzeln sitzt, links und rechts von ihm zwei Schalensitze sowie je eine Reihe hinter und vor ihm frei bleiben. Karten gibt es im Vorverkauf in der FKP-Geschäftsstelle im Stadion am Freitag bis 14 Uhr sowie am Montag und Dienstag von 10 bis 14 Uhr. Ein Tagesticket auf der überdachten Haupttribüne kostet 15 (ermäßigt 13) Euro, acht (ermäßigt sechs) Euro zahlt man für einen Sitzplatz auf der nicht überdachten Gegengeraden.