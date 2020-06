Der SV Hinterweidenthal feiert den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte, den Aufstieg in die Fußball-Landesliga. Dass die Mannschaft von Trainer Denis Jung als Vizemeister der Bezirksliga Westpfalz eine Stufe aufrücken darf, steht seit Mittwoch definitiv fest. Denn da gab der Südwestdeutsche Fußball-Verband (SWFV) bekannt, dass in der abgebrochenen Corona-Saison die nach der Quotientenregel bestimmten Erst- und Zweitplatzierten jeder Klasse ein Aufstiegsrecht haben.

Damit stehen auch die weiteren Aufsteiger aus der Südwestpfalz fest: Der SV Battweiler und (als Vizemeister dank der Quotientenregel) der FK Clausen klettern von der A-Klasse in die auf 21 Mannschaften gewachsene Bezirksliga, der Hilster SV, der SV Hochstellerhof, die SG Thaleischweiler-Fröschen und der SV Martinshöhe steigen aus den beiden B-Klassen in die A-Klasse auf, und aus den zwei C-Klassen schafften der SV Erlenbrunn, der TuS/DJK Pirmasens, der TuS Wattweiler und der TuS Rimschweiler den Sprung in die B-Klassen.