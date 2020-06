Der FK Pirmasens hat den in diesem Monat auslaufenden Vertrag mit Innenverteidiger Elias Ludwig nicht verlängert. Dies teilte FKP-Sportdirektor Sebastian Reich am Montag mit. Ludwig war Ende Juli 2019 vom 1. FC Kaiserslautern auf die Husterhöhe gekommen. Der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler des FCK und der TSG Hoffenheim machte 19 Verbandsligamatches für die zweite Pirmasenser Mannschaft und gehörte in zwei Regionalligapartien zum FKP-Kader, blieb dabei aber ohne Einsatz.