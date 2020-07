Die Fußball-Regionalliga Südwest hat die exakten Termine für die ersten drei Spieltage der neuen Saison festgelegt. Der FK Pirmasens startet am Samstag, 5. September, um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den weiterhin von Ex-Bundesligaprofi Hans-Jürgen Boysen trainierten Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach. Am Samstag, 12. September, müssen die Südwestpfälzer um 14 Uhr bei Hessenliga-Meister Eintracht Stadtallendorf antreten. Am Dienstag, 15. September, ist um 19 Uhr auf der Husterhöhe Anstoß zur Partie gegen den Ex-Bundesligisten Kickers Offenbach. Es ist noch offen, wie viele Zuschauer im Framas-Stadion erlaubt sein werden.