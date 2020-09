Der FK Pirmasens II bleibt an der Tabellenspitze der West-Staffel der Fußball-Verbandsliga: Das verdiente 3:1 am Sonntagnachmittag auf der Husterhöhe gegen den TuS Hohenecken war der dritte Sieg im vierten Saisonspiel. Lirim Mustafa, Jonas Jung und in der Nachspielzeit der gerade erst eingewechselte Luca Rübel trafen für die junge FKP-Reserve.