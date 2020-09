Der FK Pirmasens hat drei Tage vor seinem Saisonstart in der Fußball-Regionalliga einen lange gesuchten Innenverteidiger verpflichtet. Von den Würzburger Kickers kommt Kevin Frisorger. Der 20-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2021. Frisorger, in Würzburg und bei Greuther Fürth ausgebildet, machte bereits zwei Testspiele für den FKP gegen Dudenhofen und in Elversberg. „Er ist ein sehr talentierter Spieler, der uns in der Abwehr zusätzliche Alternativen bietet“, sagt FKP-Sportdirektor Sebastian Reich. Frisorger gehörte sei März 2019 zum Profikader der Würzburger, kam aber nur in deren zweiter Mannschaft in der Bayernliga zum Einsatz. Die Pirmasenser hatten nach dem Karriere-Ende von Kapitän Marco Steil und dem Kreuzbandriss des erst 18-jährigen Marcel Fritzler nur noch zwei gelernte Innenverteidiger, Moritz Zimmer und Yannick Grieß, im Kader. Am Samstag (14 Uhr) erwartet der FKP Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach auf der Husterhöhe.