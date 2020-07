Der FK Pirmasens nimmt Torhüter Romaric Grenz bis Sommer 2021 unter Vertrag. Der 18-Jährige stand bisher bei der U19 des 1. FC Kaiserslautern zwischen den Pfosten, hatte dort in der abgelaufenen Saison vier Einsätze in der A-Junioren-Bundesliga. Mit Benjamin Reitz, Jan Schulz, Benedikt Fath und Grenz haben die Pirmasenser nun vier Torhüter für ihre zwei Mannschaften in Regional- und Verbandsliga.