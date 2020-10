Während der Amateurfußball seit Donnerstag bis Ende November ruht, geht es in der Regionalliga Südwest zumindest am Wochenende weiter. Das Spiel des FK Pirmasens am Samstag beim FSV Frankfurt findet laut FKP-Präsident Jürgen Kölsch „auf jeden Fall“ statt, wenn auch ohne Zuschauer. Ob die vierte Liga, in der mehrheitlich Vollprofis spielen, von der Politik auch als Profi-Liga bewertet wird, was Geisterspiele im November-Lockdown erlauben würde, ist noch offen.