Obwohl er ab der 51. Minute mit einem Mann mehr, ab der 65. Minute gar mit zwei Mann mehr spielte, hat der FK Pirmasens II zum Saisonauftakt in der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:1) bei Eintracht Bad Kreuznach verloren. Vor 220 Zuschauern sah erst der Kreuznacher Fabien Spreitzer wegen Schiedsrichter-Beleidigung, dann dessen Teamkollege Lucas Alves wegen gefährlichen Spiels die Rote Karte. „Wir haben keine Lösungen gefunden“, bilanzierte FKP-Coach Martin Gries. Das Tor des Tages erzielte Deniz Darcan bereits in der ersten Spielminute. Innenverteidiger Kevin Frisorger, bisher Profi bei den Würzburger Kickers, überzeugte in seinem ersten Spiel für Pirmasens.