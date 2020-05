Fünf Torhüter hatte der FK Pirmasens in der Saison 2019/2020 für seine beiden Teams in Regional- und Verbandsliga, drei davon sind weg, ein neuer Keeper wurde jetzt verpflichtet. Der aus Hauenstein stammende Benedikt Fath (23) kehrt von Landesliga-Tabellenführer TuS Hohenecken zum FKP zurück, für dessen zweite Mannschaft er als A-Junior bereits zwei Herren-Verbandsligaspiele machte. Mit der FKP-U19 wurde Fath 2015 unter dem heutigen Cheftrainer Patrick Fischer Regionalligameister und hütete in den beiden Aufstiegsspielen zur A-Junioren-Bundesliga gegen Darmstadt 98 jeweils das Pirmasenser Tor. Fath unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2022.