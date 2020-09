Der FK Pirmasens hat am Samstagnachmittag in der Fußball-Regionalliga ein leistungsgerechtes 1:1 (1:1) bei Hessen Kassel erreicht. Benno Mohr brachte die Pirmasenser vor 2000 Zuschauern im Auestadion in Führung, der frühere U20-Nationalspieler Sergej Evljuskin glich vor der Halbzeitpause aus. Der FKP spielte ohne seinen zentralen offensiven Mittelfeldspieler Dennis Chessa, der nach einer Gehirnerschütterung noch nicht wieder einsatzfähig war.