Fußball-Regionalligist FK Pirmasens hat für die nächste Saison Iosif Maroudis unter Vertrag genommen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler aus Geradstetten bei Stuttgart war für den 1. FC Kaiserslautern 42-mal in der Junioren-Bundesliga und 45-mal in der Herren-Oberliga am Ball. Für die FCK-Profis machte er ein Verbandspokalspiel. Zuletzt war der ehemalige griechische U19-Nationalspieler bei der TSG Backnang. Zudem hat der FKP den Vertrag mit Offensivspieler Konstantinos Neofytos (30) um zwei Jahre bis Juni 2022 verlängert.