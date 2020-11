Die Regionalliga-Fußballer des FK Pirmasens hängen derzeit in der Luft. Es ist weiter offen, ob ihre Spielklasse als Profi-Liga eingestuft wird, was ein Trainieren und Spielen im teilweisen November-Lockdown erlauben würde. Unklar war daher auch, ob am Montag trainiert werden darf. „Wir rechnen erst mal mit der Schließung der Anlage. Allerdings gibt es morgen noch mal einen Austausch mit der Stadt“, teilte FKP-Co-Trainer Jens Schaufler am Sonntagabend mit.