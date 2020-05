Der auf dem drittletzten Platz liegende FK Pirmasens wird auch nächste Saison höchstwahrscheinlich der Fußball-Regionalliga angehören. Dies sei das Ergebnis einer Videokonferenz der Liga am Dienstagnachmittag, teilte FKP-Präsident Jürgen Kölsch auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Alle 18 Vereine stimmten laut Kölsch für den Vorschlag von Regionalliga-Geschäftsführer Sascha Döther, wegen der Corona-Krise die Saison abzubrechen, Tabellenführer 1. FC Saarbrücken zum Meister und Drittliga-Aufsteiger zu erklären und keinen Verein absteigen zu lassen. Abzuwarten bleibe noch, ob am 25. Mai beim DFB-Bundestag der Antrag des Saarländischen Fußball-Verbands auf eine zweigleisige Dritte Liga eine Mehrheit findet. Dies hätte dann mehr Aufsteiger aus den Regionalligen zur Folge. Die Regionalliga könnte nach Kölschs Worten nächste Saison bis zu 22 Vereine umfassen. „Zu 98 Prozent können wir ein weiteres Jahr in der Regionalliga planen. Wir haben jetzt mal Glück gehabt, nachdem wir vor drei Jahren das große Pech hatten, als Sechstletzter aus der Regionalliga absteigen zu müssen“, sagte Kölsch.