Der SVN Zweibrücken (35 Punkte aus 18 Spielen, 1,94 im Schnitt) ist in der Fußball-A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken hinter dem souverän vorne liegenden SV Battweiler (52 Punkte) durch die Quotientenregel noch vom zweiten auf den dritten Platz hinter den FK Clausen (34/17/2,0) gerutscht und liegt damit nicht mehr auf einem Aufstiegsplatz. Es sei denn, der SVN bekommt per Sportgerichtsurteil noch drei Punkte dazu. „Das weiß ja keiner mehr, aber der SV Obersimten ist im November bei uns nicht angetreten. Der Klassenleiter hat uns zugesichert, dass wir die Punkte bekommen. Wir haben sie aber noch nicht“, sagt SVN-Trainer Andreas Hergert dazu und sitzt mit seinem Team daher weiter auf glühenden Kohlen.

Denn bekommt der SVN die Punkte tatsächlich, zieht das Team vom Quotienten her mit dann 38 Zählern aus 19 Partien (2,0 im Schnitt) wieder mit Clausen gleich. „Als Trainer wäre es mir mit meiner jungen Mannschaft aber vielleicht fast lieber, nicht in eine Bezirksliga mit dann 22 Mannschaften aufzusteigen“, sinniert Hergert und erwartet in der höheren Klasse in der nächsten Spielzeit ein Hauen und Stechen. Hergert: „Letztes Endes entscheidet das bei uns dann aber der Vorstand.“