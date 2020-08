Dennis Chessa bleibt beim FK Pirmasens. Der 27-Jährige hat seinen im Juni ausgelaufenen Vertrag mit dem Fußball-Regionalligisten nun bis Sommer 2021 verlängert. „Wir sind sehr froh, dass wir einen Spieler mit einer solch hohen Qualität weiterhin im Kader haben“, betont FKP-Präsident Edgar Schütz. Chessa, bei Bayern München ausgebildet, dann Profi in der österreichischen Bundesliga (SV Ried) und in der deutschen Zweiten Liga (VfR Aalen), war vergangene Saison Leistungsträger im FKP-Mittelfeld. Der mit einer Pirmasenserin verheiratete Bayer hatte in den vergangenen Wochen auf ein gutes Angebot aus dem Profifußball gehofft, entschied sich aber nun, weiter auf der Husterhöhe zu spielen. FKP-Sportdirektor Sebastian Reich: „Dennis hat sich sehr gut im Verein integriert. Er verleiht der Mannschaft Stabilität und kann das Team führen.“