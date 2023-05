Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die FSG Hauenstein gewinnt das Spitzenspiel der Frauenhandball-Pfalzliga klar und rückt auf den zweiten Tabellenplatz vor. Torhüterin Luisa Seibel kommt auf eine prächtige Paraden-Bilanz. Und Trainer Stoll muss keine Kiste Bier zahlen.

Der Aufwärtstrend der FSG Hauenstein/Rodalben hält an. In einem für die Frauenhandball-Pfalzliga fantastisch guten Spiel schlugen die Südwestpfälzerinnen in der TSR-Halle den