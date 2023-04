Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erst hoch gewonnen, dann noch höher verloren: Die FSG Hauenstein/Rodalben hat in der Frauenhandball-Pfalzliga das wichtige Spiel gegen die HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim am Freitag 31:17 (11:9) für sich entschieden und damit den Abstand zum Tabellenvorletzten behauptet. Beim verlustpunktfreien Ligaprimus TSG Haßloch gab es am Sonntag nichts zu holen: 18:35 (10:18).

Gefehlt hat in beiden Spielen Vanessa Uhrig, die vergangene Woche ihr Comeback gefeiert hatte. „Leider hat sie sich am Dienstag im Training am Knie verletzt. Wir warten noch auf die Diagnose