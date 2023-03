Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Spiele binnen 48 Stunden musste die FSG Hauenstein/Rodalben in der Frauenhandball-Pfalzliga am Wochenende bestreiten. Am Ende bleibt die bittere Erkenntnis, dass starke Leistungen gegen die Topteams dieser Spielklasse keinen Ertrag bringen, wenn es an Kleinigkeiten fehlt. Punkte gibt es nicht für Leistung, sondern nur für Tore.

80 Zuschauer sorgten in der Hauensteiner Wasgauhalle für ordentlich Stimmung. Hin und her wog die Partie in der Frauenhandball-Pfalzliga. Am Ende musste sich die gastgebende FSG Hauenstein/Rodalben