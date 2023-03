Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als das Schlusssignal am Samstagabend in der TSR-Halle ertönte, jubelten beide Mannschaften. In diesem intensiven Spitzenspiel der Frauen-Handball-Pfalzliga wähnten sich beide Seiten schon als Verlierer, dann gab es aber einen Punktgewinn – sowohl für die zweitplatzierte FSG Hauenstein/Rodalben als auch für Liga-Primus und Fast-Meister HSG Lingenfeld/Schwegenheim: 20:20 (13:11) lautete der Endstand.

Es war zugleich der wohl letzte Auftritt der vor der Auflösung stehenden FSG Hauenstein/Rodalben in der TSR-Halle, zu dem viele Hauensteiner angereist waren. Auch der Vorstand des TV Hauenstein