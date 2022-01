Zu viele Fehler gemacht: Die FSG Hauenstein/Rodalben hat in der Frauen-Handball-Pfalzliga bei der FSG Neuhofen/Waldsee mit 18:25 (11:14) verloren.

Anstelle des erkrankten FSG-Trainers Björn Stoll stand Ex-Coach Kevin Hauck an der Außenlinie. Dieser sah eine Begegnung ohne Zuschauer, in der sich seine Sieben durch eine „unglaublich hohe Anzahl an technischen Fehlern“ vom Start weg das Leben schwermachte. „Meine Spielerinnen haben viele gute Entscheidungen getroffen, sind gut in die Lücken der gegnerischen Abwehr gegangen, haben sich durch diese Fehler aber immer wieder um den Lohn dafür gebracht“, stellte Hauck enttäuscht fest.

Nach schwachem Start und frühem Rückstand 2:9 (17.) habe sich sein Team nach einer Umstellung des Defensivsystems auf eine 4-2-Deckung etwas stabilisiert und auf zwei Treffer (14:12, 33.) herangekämpft, dann aber wieder mehr technische Fehler produziert und konnte folglich nicht gewinnen. Lena Seibel wurde kurz vor Spielende wegen ihrer dritten Zeitstrafe disqualifiziert. Die FSG liegt mit nun 5:13 Punkten auf Platz zehn.

SO SPIELTEN SIE

FSG Hauenstein/Rodalben: Luisa Seibel - Wilke, Dausch (4), Lena Seibel (6/5) - Ferkah, Annalena Seibel (4) - Stretz (1); Heisel, Beneke (1), Lauer, Brill, Siegel (2), Bärmann, Müller.