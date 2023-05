Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Blaupause für das Spiel der Rodalber Männer, das die FSG Hauenstein/Rodalben später am Samstag in Dahn verfolgte, lieferte sie kurz zuvor selbst. Mit 35:13 (12:5) siegte die Frauenspielgemeinschaft in der Pfalzliga gegen die völlig unterlegene HSG TSG/1.FC Kaiserslautern, ohne selbst zu glänzen.

„Schwere Kost“, sei die erste Hälfte gewesen, räumte FSG-Trainer Björn Stoll ein. Die HSG spielte über 60 Minuten mit einer kurzen Deckung gegen FSG-Rückraumschützin