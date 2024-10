Am Samstagmittag kam es auf der L478 zwischen Bundenthal und Niederschlettenbach zu einem Frontalzusammenstoß mit vier schwerverletzten Personen. Eine 27-Jährige verlor in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidiert sie frontal mit dem Fahrzeug einer 66-jährigen Frau. Im Fahrzeug der Unfallverursacherin befanden sich zwei weitere Personen. Durch den Unfall erlitten alle vier Personen schwere Verletzungen. Eine Mitfahrerin musste aufgrund ihrer Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von circa 60.000 Euro.