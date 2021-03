Seit Montag dürfen Friseure wieder zu Kamm, Schere und Föhn greifen. Die Stadtverwaltung hat am Dienstag aber erklärt, dass vor jedem Friseurbesuch telefonisch oder per E-Mail ein Termin vereinbart werden muss. Spontan zum Haareschneiden in die Stadt sei verboten. Der Friseur muss die Daten jedes Kunden für die Kontaktnachverfolgung erfassen. Bartpflege oder Wimpernfärben beispielsweise sind nicht erlaubt, weil hier das Abstandhalten unmöglich sei.

„Das dringende Bedürfnis nach einem Friseurtermin darf nicht dazu führen, dass sich Menschenansammlungen in oder auch vor den Geschäften bilden“, mahnt Ordnungsamtsleiter Steffen Schmitt. Das Handwerk der Friseure sei wichtig, dürfe aber nicht die Stabilisierung des Infektionsgeschehens gefährden. Das Ordnungsamt werde die Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen in der Stadt und den Vororten unangekündigt und stichprobenartig kontrollieren.

Fragen von Gewerbebetreibenden beantwortet das Amt per E-Mail: ordnungsamt@pirmasens.de.