Am Montag zwischen 15.10 und 16.10 Uhr beschädigte ein Unbekannter eine Gipsplatte an der Fassade der Rodalber Realschule plus in der Gabelsbergerstraße 4. Die Polizei schätzt den Schaden auf 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.