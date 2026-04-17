Die Landauer Künstlerin Frigga Pfirrmann liebt das Skurrile. Ab Sonntag stellt sie in Dahn aus. Klaus Kadel-Magin hat ihr gesprochen.

In Dahn werden fast nur Collagen zu sehen sein. Wie sind Sie zu der Technik der Collage gekommen?

Das hat sich so entwickelt. Ich habe Malerei, Tuschezeichnung und Objektkunst an der Europäischen Kunstakademie in Trier und der Villa Wieser in Herxheim studiert und mache heute immer noch alles. Im Moment interessiere ich mich jedoch mehr für die Collage.

Gerade Ihre Collagen haben starke Bezüge zum Dadaismus. Wie kam es dazu?

Ich besuche viele Ausstellungen und habe über 30 Jahre in Berlin gelebt, wo ich im technischen Umweltschutz in einer Klinik tätig war. In Berlin ist Dada praktisch allgegenwärtig. Ich finde den Dadaismus so interessant genau wie die Collage, bei der ich einfach etwas entwickeln kann. Ich nehme was weg und Neues dazu, bis es stimmt.

Kennen Sie den Pirmasenser Hugo Ball?

Natürlich. Hugo Ball kenne ich sehr gut. Er hat auch immer experimentiert mit Farbe, Formen, Musik und Sprache.

Und wie sind Sie auf den Titel der Dahner Ausstellung gekommen?

Das war ein Fragment aus einer Illustrierten und das habe ich weiterentwickelt. Das war gewissermaßen eine sprachliche Collage, die aus etwas Vorhandenem entsteht. Ich schneide und reiße daran herum. Wo ich das Ursprungstextteil mal gefunden habe, weiß ich heute gar nicht mehr.

Wo finden Sie das Rohmaterial für Ihre Collagen?

Überall. In Prospekten, Zeitschriften, alten Büchern, einfach überall. Ich sammele alles und brauche einen großen Fundus, in dem ich jederzeit stöbern kann auf der Suche nach dem passenden Stück. Mein Fundus ist im Keller und das Arbeitszimmer in der Wohnung. Wenn ich was suche hole ich mir die Inspiration im Keller und verpacke alles wieder, um es in den Keller zurückzustellen. Ich nutze aber auch Folien, die ich schneide und bearbeite. Ich gehe einfach wachsam durch die Welt und dann fällt mir etwas auf. Bücherschränke sind eine gute Quelle, aber auch Werbeprospekte und manchmal diese Zeitung.

Auf Ihrer Internetseite zeigen Sie Collagen aus einem „Ehezuchtbüchlein“. Ist das auch in Dahn zu sehen?

Nein, das ist viel zu empfindlich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich das gefunden habe. Wahrscheinlich in Berlin in einem Antiquariat, ohne zu wissen, was ich damit machen will. Ich arbeite auch mit anderen Büchern wie beispielsweise von Rilke. Aber die sind auch nicht für Ausstellungen gedacht. Die können Besucher in meinem Atelier ansehen.

Was ist der Schwerpunkt der Dahner Ausstellung?

Das sind klar Collagen und Mixed-Media-Arbeiten, aber mehr Collagen. Der collagierte Hahn auf dem Ausstellungsflyer zeigt den Schwerpunkt an, der zu sehen sein wird. Viele Darstellungen zeigen Frauen, die sind mal spitzfindig, mal richtig kriminell. Man könnte es auch lustig-makaber nennen.

Gibt es da feministische Anklänge in Ihren Werken?

Als feministisch könnte ein Teil der Arbeiten gelten, aber nicht alles und wenn dann immer mit einem Augenzwinkern. Und es werden auch einige Männer auf den Bildern zu sehen sein.

Info

Frigga Pfirrmann: „Der König ist tot, es lebe die Königin“, Collagen, 19. April bis 17. Mai, Kunstverein Dahn, Dahn, Altes Rathaus, Markstraße 7, Öffnungszeiten: Donnerstag und Sonntag 15-18 Uhr.

Vernissage: Sonntag, 19. April, 11.30 Uhr

Collagen-Workshop mit der Künstlerin: Sonntag, 9. Mai.

Zur Person



Frigga Pfirrmann stammt aus Landau und ging für mehrere Jahrzehnte aus beruflichen Gründen nach Berlin. Jetzt ist sie wieder in Landau. Ihre künstlerische Ausbildung machte sie an der Europäischen Akademie der Künste in Trier und der Herxheimer Villa Wieser. Ihre Kunst war bereits in vielen Ausstellungen, unter anderem in Karlsruhe, Heidelberg, Landau, Berlin, Herxheim, Annweiler und Trier zu sehen. Sie ist Mitglied in der Südpfälzischen Kunstgilde, den Kunstvereinen Dahn und Germersheim sowie dem Literarischen Verein der Pfalz. Sie arbeitet rein analog, was sie auch betont, und schneidet sowie klebt ihre Collagen wie seit Erfindung der Kunsttechnik.