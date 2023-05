Der Abriss der Brandruine in der Friedhofstraße läuft seit Freitagmorgen. Nach wochenlanger Sperrung des Bereichs rund um die Grundmauern des einst hübsch anzusehenden Hauses wurde am Freitag mit einem Abrissbagger begonnen, Mauerteile abzutragen. In der Folge staute sich der Verkehr in der Friedhofstraße bis in die Kaiserstraße hinein, weil Autofahrer die Baustelle nur langsam passierten, auch um genau zu gucken, was da passiert.

Die Abrissarbeiten hat die Stadt in Auftrag gegeben, obwohl das Haus immer noch in Privatbesitz ist. Wegen akuter Einsturzgefahr der Mauerreste wurde eine so genannte Ersatzvornahme angeordnet. Die Stadt bezahlt den Abriss, wird die Kosten aber dem Besitzer in Rechnung stellen und wenn dieser nicht bezahlt, das Grundstück an sich ziehen.

Das Gebäude war 2012 durch Brandstiftung abgebrannt. Im Innern war und ist immer noch alles voller Müll. Der jetzige Besitzer hat die Hausreste 2020 gekauft und wollte an der Ecke ein Wohn- und Geschäftshaus errichten.