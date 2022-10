Joachim Bauer haben wir in dieser Woche mit Frau, Tochter und Enkelkind in der Pirmasenser Fußgängerzone getroffen. Im spontanen Interview hat der 72 Jahre alte Rentner mit uns über die Innenstadt, seinen Wohnort Lemberg und Halloween gesprochen.

Wo gehen Sie denn gerade hin?

Wir bummeln ein wenig und gehen gleich noch einen Kaffee trinken.

Machen Sie das öfter und haben Sie Freude an der Pirmasenser Fußgängerzone?

Jein. Es sind ja nicht mehr viele Geschäfte da. Wir sind vom Land und kommen ein- oder zweimal in der Woche in die Stadt, um was zu erledigen. Wenn wir Zeit haben, gehen wir auch mal durch die Fußgängerzone. Viel zu sehen gibt es hier leider nicht mehr. Ich denke mal, 50 Prozent Leerstand gibt es hier bestimmt.

In Lemberg gibt es aber auch nicht mehr viel. Spontan fällt mir der Wasgau-Markt zum Einkaufen ein …

Das ist der einzige Markt, den wir noch haben. Es gibt noch eine Bäckerei mit einem angegliederten Café, aber ansonsten gibt es dort nichts. Nicht mehr, muss man betonen, denn früher gab es da viel.

Aber schön zu wohnen ist es dort. Gerade, wenn man wie Sie kleine Enkelkinder hat …

Es ist überhaupt schön, hier bei uns zu wohnen. In der gesamten Gegend, auch in Pirmasens, je nachdem. Alles positiv im Negativen.

Was steht für Sie heute noch an?

Nach dem Kaffee geht es für uns wieder Richtung Heimat.

Es sind ja gerade noch Herbstferien – fahren Sie weg?

Nein, wir fahren nicht weg. Wir werden diese Woche etwas in unserem Garten arbeiten. Unsere Gräber auf dem Friedhof sind vor Allerheiligen auch zu machen, also da haben wir noch genügend Arbeit.

Am Montag ist das Halloween-Spektakel in der Fußgängerzone. Gehen Sie da mit Ihrem Enkelkind hin?

Sicher nicht! Denn wir sind Deutsche und keine Amis. Mich interessiert Halloween überhaupt nicht, aber ich akzeptiere, dass es Menschen gibt, die das mit Begeisterung feiern.