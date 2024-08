Die Fußball-Bundesliga startet am Freitag in ihre 62. Spielzeit. Meister Bayer Leverkusen tritt bei Borussia Mönchengladbach an. Wir haben Passanten in der Innenstadt gefragt, ob sie einer bestimmten Mannschaft die Daumen drücken oder ob sie die Bundesliga völlig kalt lässt.

Der 14 Jahre alte Fabian Korn ist eigentlich Fan von Real Madrid, wird sich die Spiele der deutschen Bundesliga aber trotzdem im TV anschauen. „Wenn, dann drücke ich Bayern München die Daumen. Auch die Sportschau in der ARD schaue ich mir als Fußballfan gerne an. Ich spiele auch selbst bei der TuS hier in Pirmasens“, so der Jugendliche.

Heinz Kloos ist ebenfalls schon lange Fußball-Fan, schon immer verfolgt er die Spiele in der Bundesliga. „Ich bin Köln-Fan und habe mir schon so manches Heimspiel von meiner Mannschaft live angeschaut. Ich habe irgendwann auch mal selbst Fußball in der Abwehr gespielt, finde aber, dass die Profis überbezahlt sind“, sagt er. Auch ein Fan des FK Pirmasens ist Kloos – der Verein spiele zwar nicht in der Bundesliga, liege ihm aber trotzdem am Herzen.

„Für mich hat Fußball nur mit Geld zu tun. Das System DFB finde ich erschreckend. Schon in den untersten Klassen fließen die Geldscheine, davon halte ich nichts“, gesteht wiederum Siegfried Niehoff. Da seine Frau absoluter Fan von Borussia Dortmund gewesen sei, habe er die Spiele der Mannschaft immer im TV mitgeschaut, damit warm geworden sei er allerdings nicht, wie Niehoff weiter berichtet.

Da ihr Sohn beim FC Ruppertsweiler spielt, bezeichnet sich Bianca Metzger selbst als „Fußball-Mama“. Regelmäßig steht sie an den Wochenenden am Spielfeldrand und feuert ihr Kind an, wenn es gefoult wird, erhebt sie auch mal die Stimme, wie sie lachend erzählt. Dies habe ihr mal eine Rüge vonseiten des Schiedsrichters eingebracht. „Die Bundesliga schaue ich mir ab und zu auch an und drücke Bayern München die Daumen, weil das die liebste Mannschaft meines Sohnes ist“, erzählt Metzger.

Emil Korhummel aus Ludwigshafen freut sich schon auf den Start der Bundesliga-Saison. Sein Lieblingsverein ist Eintracht Frankfurt, die Heimspiele hat er im Frankfurter Stadion schon mehrfach besucht. „Ich gehe vier- bis fünfmal hin und bin jedes Mal von der Atmosphäre begeistert. Ich spiele selbst in Ludwigshafen Fußball – und zwar im linken Flügel“, so Korhummel.

Sein Freund Simon Thieß ist ebenfalls Fußballer durch und durch und eingefleischter HSV-Fan. Der Verein ist aktuell Siebter in der Zweiten Bundesliga. „Ein Mal im Jahr gehe ich ins Fußballstadion, ansonsten bin ich selbst als Torwart auf dem Platz aktiv. Ich habe mit fünf Jahren mit dem Fußball angefangen“, sagt Thieß. Um die Spiele in der Bundesliga eingehend im TV zu verfolgen, wünscht sich der junge Mann einen Sky-Zugang – „aber das erlauben meine Eltern leider nicht“.