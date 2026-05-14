Am 16. und 17. Mai, wird in Saalstadt wieder das Tuckern von betagten Traktoren und Zugmaschinen beim 17. Bulldogtreffen im ganzen Dorf zu hören sein.

SAALSTADT. Die Saalstadter Schlepperfreunde um ihren Organisator Alfons Schnur haben alle Besitzer der meist sehr alten, aber liebevoll gepflegten Traktoren und Schlepper in die Sickingerhöhgemeinde eingeladen. Der Vorsitzende hat bereits eine Menge Zusagen aus der Westpfalz und der Saarpfalz verbucht – immerhin bevölkerten im Vorjahr rund 120 Bulldogs Saalstadt. Groß ist auch in diesem Jahr die Nachfrage nach Stellplätzen für Wohnwagen, mit denen eine Reihe von Bulldogfans anreisen wollen.

Am Samstag ab 15 Uhr treffen sich die Oldtimerfreunde in geselliger Runde zu Gedankenaustausch und Fachsimpelei in der Saalstadter Festhalle. Dort findet ab 10 Uhr am Sonntag die Eröffnung der Ausstellung statt, ehe sich um 14 Uhr eine große Rundfahrt aller Teilnehmer durch den Ort formiert. Für alle Fahrer gibt es ein Erinnerungsgeschenk. Information und Anmeldung unter Telefon 06375 469.