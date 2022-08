Die Freiwillige Feuerwehr Pirmasens stellt am Samstag, 3. September, ihre Arbeit und Technik bei einem Tag der offenen Tür vor. Zum Rahmenprogramm gehört auch ein Open-Air-Konzert mit der Band „The Rocking Tones“. Der Eintritt ist frei.

Ab 11.30 Uhr sind die Tore im Hof der Wache in der Gasstraße für die Besucher geöffnet. Geboten werden Vorführungen und moderierte Touren durch die Feuerwache. Dabei können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen werfen und erfahren Wissenswertes rund um Ausbildung und Einsatzfelder Feuerwehr. Am Nachmittag stehen außerdem Schauübungen der Jugendfeuerwehr auf dem Programm. Die Facheinheiten wie Gefahrstoffzug, Höhenrettung und technische Einsatzleitung sind mit Info-Ständen vertreten. Bei einer Fahrzeugausstellung besteht die Gelegenheit, einmal selbst hinter das Steuer eines Feuerwehrautos zu klettern. Ganztägig gibt es ein spezielles Kinderprogramm mit Spiel- und Spaßangeboten.

Die Südwestpfälzer Formation »The Rocking Tones« bietet ein breites Repertoire, das für nahezu jeden Publikumsgeschmack etwas zu bieten hat. Die Band spielt beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr. Foto: gratis

Höhepunkt ist ein Live-Konzert der Band „The Rocking Tones“. Das Publikum darf sich auf ein Gesamtpaket aus Routine, musikalischer Vielfalt und jeder Menge Spaß freuen, wenn die Formation ab 20 Uhr die Bühne betritt. Die stilistischen Wurzeln der Band liegen im Rock’n’Roll, Rockabilly, Ska, Swing, Punk und Pop. Die fünf Musiker um den Leadsänger und Hengsberger Gitarristen Patric Schwab sind bekannte Gesichter in der Südwestpfalz. Thomas Kunz sorgt mit seinem Saxophon für einen breiten Soundteppich im Background sowie schmetternde Solis an der Instrumentenfront. Rüdiger Blügel groovt am Bass. Mit Dirk Buchmann sitzt ein Routinier am Schlagzeug. Markus Semmet konzentriert sich auf die Gitarre und den Background-Gesang. Ab und an zieht es den „Rocking-Tones“ Mitbegründer auch an die vorderste Front.

Eine der ältesten Wehren in Rheinland-Pfalz

Die Freiwillige Feuerwehr Pirmasens ist die kommunale Brandschutzbehörde der Stadt. 18 Feuerwehrbeamte sind im Schichtdienst auf der Wache in der Gasstraße eingesetzt, zwei Brandmeister-Anwärter sind in der Laufbahnausbildung. Hinzu kommen drei Verwaltungsmitarbeiter. Ergänzend gehören rund 100 ehrenamtliche Feuerwehrleute zur Truppe. 1869 gegründet, zählt die Pirmasenser Wehr zu den ältesten des Landes Rheinland-Pfalz.

Die Wehr wird seit 2018 von dem Hauptamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Karl-Heinz Bär geführt. Er ist auch gleichzeitig Leiter des Brand- und Katastrophenschutzamtes der Stadt Pirmasens. 2021 ist die Freiwillige Feuerwehr Pirmasens zu 631 Einsätzen ausgerückt.