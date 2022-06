Das Schöffengericht muss eine 24-jährige Frau wegen eines ihr zur Last gelegten Überfalls aus Mangel an Beweisen freisprechen.

Mit einem Freispruch endete das Strafverfahren gegen eine 24-jährige Pirmasenserin am Donnerstag vor dem Schöffengericht. Der Nachweis, dass sie am 18. Mai 2021 am Überfall auf eine 22-Jährige am Zigarettenautomaten in der Lemberger Straße beteiligt war, konnte nicht mit der erforderlichen Sicherheit geführt werden. „Aber es bleibt ein ungutes Bauchgefühl“, betonte der Vorsitzende Richter Alexander Kolb.

Die Überfallene schilderte am zweiten Verhandlungstag in Abwesenheit der Angeklagten – sie war nicht erschienen – das Erlebte: Kurz vor 22 Uhr, also kurz vor der damals geltenden Corona-Ausgangssperre, habe sie am Zigarettenautomaten in der Lemberger Straße Zigaretten holen wollen. Die Bankkarte und 50 Euro habe sie bereits in den Automaten gesteckt gehabt.

Opfer bis heute in psychologischer Beratung

Drei Personen, zwei Männer und eine Frau, seien hinzugekommen. Ein Mann mit Hund habe sich der Aktion enthalten. Der andere Mann, mit einem auffälligen Tattoo am Hals, habe ihr ins Gesicht geschlagen und etwas gesagt. Die Frau, mit ungepflegten orangenen Haaren, habe versucht, ihr den Geldbeutel vom Handgelenk zu entreißen, was misslungen sei. Der Mann habe sie daraufhin am Hals genommen und gegen den Automaten gedrückt, während die Frau ihr mit etwas Spitzem am Schlüsselbund in Bauch und Hand gestochen habe, so dass sie geblutet habe. Durch einen Stoß mit einem Ellenbogen habe sie sich befreien und flüchten können, berichtete die 22-Jährige.

„Es war ein furchtbares Erlebnis für mich“, erklärte die Zeugin. Sie sei erleichtert, dass die Frau heute nicht anwesend sei. Sie habe sich in psychologische Beratung begeben müssen und das Erlebte immer noch nicht verarbeitet. Zum Zwecke der Gegenüberstellung ließ das Gericht die Angeklagte sodann von der Polizei vorführen. Ihre Haare waren nun nicht mehr bunt. „Ich bin mir nicht sicher, ob sie dabei war“, sagte die 22-Jährige nun und verließ fluchtartig den Saal, nachdem das Gericht sie entlassen hatte.

Tätersuche in den sozialen Medien

Auch im Ermittlungsverfahren hatte sie auf vorgelegten Fotos die Täterin nicht sicher identifiziert. „Ich will niemand zu Unrecht beschuldigen“, hatte sie am Donnerstag mehrfach betont. Nach dem Überfall hatte ihre Schwester mit einer Beschreibung der Täter einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet. Dabei war die Angeklagte in Verdacht geraten. Gegenüber einem Bekannten der Zeugin soll diese gestanden haben: „Ich war dabei“.

Das war der einzige Hinweis auf die Mittäterschaft der Angeklagten. Die Angeklagte selbst hatte zu den Vorwürfen geschwiegen. Sie hatte nur eingeräumt, dass sie sich ihre Haare gerne bunt färbt. Für Gericht, Staatsanwältin und Verteidiger war das zu wenig für eine Verurteilung. So blieb nur der Freispruch – mangels Beweises.