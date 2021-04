Das Amtsgericht Pirmasens sprach am Montag einen 32-Jährigen vom Vorwurf der Körperverletzung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung frei.

Staatsanwalt und Richterin waren nach der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass es zu zwei Auseinandersetzungen gekommen war. Aber wie diese abgelaufen waren und wer wen mit was geschlagen hatte, war offen geblieben. Auch der Grund für die Handgreiflichkeiten blieb rätselhaft.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem 32-Jährigen zu Last gelegt, am 4. November 2018 einem Landsmann in dessen Wohnung die Kehle zugedrückt zu haben, so dass diesem die Luft weggeblieben sei. Dann habe er den Kopf des Mannes viermal gegen die Wand geschlagen, wodurch dieser am Ohr geblutet habe. Der berufstätige Angeklagte erzählte die Geschichte andersherum: Besagter Landsmann sei besoffen in seine Wohnung gekommen. Deshalb habe er ihn nicht hereinlassen wollen. Da habe der ihn gewürgt, übersetzte der Dolmetscher. Er habe sich nur verteidigt und den Mann geschubst. Der sei besoffen die Treppe hinuntergefallen. Der 32-Jährige nannte dabei aber eine andere Straße in einer anderen Pirmasenser Gegend.

Kopf gegen die Wand geschlagen

Der genannte 30-jährige Landsmann gab an, es sei öfter zu Streitereien und Handgreiflichkeiten zwischen ihm und dem 32-Jährigen gekommen. Als sie noch befreundet waren, hätten sie zusammen Alkohol getrunken, sagte der 30-Jährige. Und der Angeklagte habe ihn manchmal beleidigt und geärgert. Einmal habe der seine Stimme verstellt, damit er ihm öffnet. Dann habe der Angeklagte seine Hand gegen die Kehle des Zeugen und dessen Kopf gegen die Wand geschlagen, gab er an. Zwei Tage später sei er zum Arzt gegangen, aber kein Attest bekommen. Er habe nicht so viel Schmerzen gehabt. Verteidiger Walter Höh hielt dem Mann vor, dass er bei seiner zweiten Vernehmung bei der Polizei gesagt habe, er sei nicht beim Arzt gewesen.

Außerdem hatte die Staatsanwaltschaft dem 32-Jährigen zur Last gelegt, in der Nacht auf den 2. Februar 2019 in der Alleestraße mit einem Schraubenzieher in Richtung eines anderen Landsmanns gestochen zu haben. Der habe beim Abwehren eine Stichwunde an der Hand erlitten. Der Angeklagte habe den Mann zudem in den Oberarm gebissen und ihm die Hoden zugedrückt.

„Beleidigt die Dame nicht“

Der Angeklagte hingegen gab an, zwei Landsleute hätten sich geschlagen. Er habe sie nur getrennt. Der eine habe den anderen beleidigt. Als er gefragt habe, warum er das tut, habe der versucht, ihm mit dem Schraubenzieher in den Hals zu stechen. Und der andere habe ihn, den Angeklagten, mit einem Werkzeug am Arm verletzt. Dann habe einer einen weiteren Landsmann geholt. Der habe ihn erwürgen wollen. Deshalb habe er, der Angeklagte, den gebissen. Auf Nachfrage, warum die sich streitenden Männer auf ihn losgegangen seien, meinte der Angeklagte: Die Frauen der beiden Männer hätten sich am Vortag gestritten. Er habe sie nur aufgefordert: „Beleidigt die Dame nicht“.

Der laut Anklage geschädigte 34-Jährige gab an, der Angeklagte sei nachts mit einem Bekannten zu ihm gekommen und habe „über die Dame“ sprechen wollen. Dann hätten sie ihn aber mit abgebrochenen Bierflaschen angegriffen. Er habe flüchten können. Die Frau des 34-jährigen Zeugen habe mit der Frau des nicht erschienenen Zeugen einen Monat zuvor Ärger gehabt, nannte er als Grund. Es wurde aber nicht klar, was der Angeklagte damit zu tun hatte.