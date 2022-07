Die Band Céilí tritt am Samstag, 16. Juli, in Ludwigswinkel auf. Es handelt sich um ein Klappstuhlkonzert im Grünen.

Aus Leidenschaft für Irland und die traditionelle Musik dieses Landes, den Irish Folk, haben Katja Lojer und Steffen Korf im Jahr 2013 die Band Céilí gegründet. Nach den ersten Konzerten noch als Geheimtipp gehandelt, hat sich Céilí mittlerweile in die Herzen vieler Fans gespielt. Die Gruppe verwebt die traditionellen Wurzeln der Musik Irlands, Schottlands und Englands mit modernen Einflüssen und eigenem Songwriting und überrascht auf diese Weise immer wieder mit neuen Programmen, bei denen nicht nur Folk-Fans voll auf ihre Kosten kommen.

Vielfalt an Instrumenten

Am kommenden Samstag, 16. Juli, tritt Céilí an der Fischerhütte am Adlerweiher, Petersbächler Straße 29, in Ludwigswinkel auf. Es handelt sich um ein „Green Concert“, ein Klappstuhlkonzert im Grünen. Los geht es um 19 Uhr. Die Besucher des Konzerts können sich an diesem Abend vom besonderen Sound von Céilí überzeugen. Dieser ist geprägt von einer Vielfalt an Instrumenten: Typische irische Instrumente wie die Uilleann Pipes, der irische Dudelsack, die Concertina, irische Flöten und die irische Trommel, Bodhrán genannt, vereinen sich mit Cello, Gitarre und Kontrabass zu einem außergewöhnlichen Klangerlebnis.

„Mit ausgefeilten Arrangements, mehrstimmigem Gesang und viel Spielfreude setzt die Band diese Klangvielfalt virtuos in Szene, und mit viel Sinn für Humor wird das Konzerterlebnis abgerundet“, verspricht die Pressemitteilung. Die Bewirtung bei dem Konzert am Samstag übernimmt der Anglerclub Petri-Heil. Der Eintritt ist frei, Besucher können eine Spende in den Hut werfen. Bei Regenwetter entfällt die Veranstaltung. Neben Katja Lojer und Steffen Korf wirken auch Leonie Schalk, Conny Lojer und Klaus Stocker in der Band mit. Infos gibt es auch hier.