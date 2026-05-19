Irmgard Weber und Matthias Strugalla widmen ihr gemeinsames Leben der Kunst. Das kann anstrengend und mühsam sein, ist für sie aber vor allem eins: erfüllend.

Die Kunst bestimmt das Leben von Irmgard Weber seit ihrer Kindheit. „Ich habe schon gemalt, ohne zu wissen, was Kunst ist“, erinnert sie sich. 1949 in Schöndorf im Landkreis Trier-Saarburg geboren, wuchs die Malerin auf einem Bauernhof auf: „Ich war immer von Natur umgeben.“ Diese tief empfundene Liebe zu Landschaften, zu Pflanzen, zur Natur an sich steht bis heute im Zentrum ihrer häufig farbstarken künstlerischen Arbeit.

Diese hat sich im Verlauf der Jahrzehnte verändert. Zu Beginn malte sie die Landschaften, die sie sah. Mit den Jahren entfernte sie sich immer weiter von der optischen Vorlage und fing vielmehr das Wesen, die Essenz der Landschaften ein. Nur in seltenen Fällen, wenn die Natur besonders überwältigend ist, ordnet sich Weber ihr unter, wie sie erzählt.

Am liebsten arbeitet die Künstlerin inmitten der Natur, die sie inspiriert. Besonders Island hat die Malerin und Zeichnerin tief beeindruckt, sie malte vor Ort so viel, dass sie neue Keilrahmen aus der isländischen Hauptstadt Reykjavik nachbestellen musste, erinnert sie sich lachend. Die ganz große Übersetzung der Eindrücke, die sie im hohen Norden sammelte, fand dann aber auf großen Leinwänden in Pirmasens statt, wo sie seit mittlerweile 22 Jahren lebt.

Verkauf ist nicht die Motivation

Eines ist Irmgard Weber bis heute wichtig: die Freiheit, künstlerisch das zu tun, was sie will. Natürlich freue sie sich, wenn ein Bild verkauft werde, wenn sie Betrachter emotional erreiche. Doch der Verkauf sei nie die Motivation beim Malen oder Zeichnen. Ihre Arbeit als Dozentin für Zeichnung und Malerei in Deutschland, Luxemburg, Frankreich und Spanien habe dazu beigetragen, sich diese Freiheit zu bewahren und in ihrer Kunst authentisch zu sein. „Ich musste keine Zugeständnisse machen.“

Ihre Kunst ist immer auch eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit sich selbst, erzählt Weber. Wenn sie vor einer weißen Leinwand stehe, wisse sie selbst nicht, was entsteht. Sie lasse sich auf einen Dialog mit sich selbst ein, sehe, wohin das Malen sie führt: „Diese Faszination hat für mich nie aufgehört.“

Arbeiten Tür an Tür

Die Kunst ist im Leben des Paares Irmgard Weber und Matthias Strugalla omnipräsent. Beide arbeiten Tür an Tür in großen Ateliers im Wohnhaus in Pirmasens. Früher sei das Gebäude eine Schuhfabrik gewesen, erzählt Strugalla, der 1948 in Auerbach im Vogtland geboren wurde. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Zeichnen, auf der Malerei und der Druckgrafik. In seinen Arbeiten finden sich oft historische Bezüge, die er als Kunsthistoriker ganz automatisch im Hinterkopf habe. Sein Wissen über Kunst hat er in seiner künstlerischen Lehrtätigkeit am Immanuel-Kant-Gymnasium an Generationen von Schülerinnen und Schüler weitergeben.

Wenn er arbeite, sei er ganz bei sich selbst, beschreibt Strugalla. Am liebsten setzt er sich mit menschlichen Figuren auseinander, häufig in einer Kombination aus Gegenständlichem und Abstraktem. Das Zeichnen geschehe dabei nicht immer bewusst. „Man muss der Intuition Raum geben“, sagt er. Und so widmet er sich in seinen Werken verschiedensten Themen, persönlicher, aber auch gesellschaftlicher und politischer Natur. Dazu gehören die Sorgen und Konflikte der Menschen untereinander. Sich damit produktiv auseinanderzusetzen gebe ihm die Möglichkeit, über die Geschehnisse zu reflektieren und seine Gedanken in seinen Werken zu verarbeiten.

Auch ihn hat Island tief beeindruckt und seine Zeichnungen füllen ein ganzes Skizzenbuch. Als Künstler reizt ihn das von Menschen Gemachte und so fanden nicht nur die Natur und die isländischen Pferde Eingang in seine Kunst, sondern auch die isländische Popkultur.

Gemeinsame Ausstellungen

„Wir haben unterschiedliche Zugänge, ergänzen uns aber“, sagt Strugalla über seine Frau und sich. Immer wieder stellen die beiden im In- und Ausland gemeinsam aus. Dabei lasse sich ein schöner Wechsel im Rhythmus der Werke erzielen: „Die Bilder von Irmgard kommen auf einen zu. Zu meinen Zeichnungen muss man hingehen und sie von nahem betrachten“, sagt Strugalla.

Für Matthias Strugalla ist es die Musik, die ihn beim Zeichnen begleitet und ihm Impulse gibt. Seine Kunst erinnert ihn selbst an Lyrik, auch er schätzt das Reduzierte, das Einfangen des Wesentlichen. Irmgard Weber liest gern und viel, Literatur öffne ihr neue Türen und das Malen selbst empfindet sie als Poesie.

Für beide hat die Kunst eine große Tiefe: „Es ist ein Schöpfungsprozess, der sich entwickelt“, sagt Strugalla. So ist die Kunst eine permanente Begegnung mit sich selbst, wozu auch gehöre, sich selbst in Frage zu stellen. Kunst ist für das Paar eine anstrengende Selbstbefragung, die immer auch die Auseinandersetzung mit sich selbst notwendig macht – und gleichzeitig absolut erfüllend ist.

Die Serie

In unserer Serie „Wir machen Kultur“ stellen wir in loser Folge Menschen vor, die das kulturelle Leben in Pirmasens und der Südwestpfalz gestalten – als Aktive auf der Bühne oder als Macher im Hintergrund.