Zu Beginn des neuen Jahres hat sich die Spitze der Freien Wähler in Pirmasens geändert. Einstimmig wurde Jochen Knerr zum Vorsitzenden und zum Fraktionsvorsitzenden gewählt, als Nachfolger von Jürgen Stilgenbauer, der aus privaten Gründen nicht mehr kandidieren wollte. Der 37-jährige Knerr ist seit 2009 Mitglied der Freien Wähler in Pirmasens und sitzt bereits seit 2022 im Stadtrat. In die Vorstandschaft neu aufgerückt ist Gernot Gölter, der ebenfalls seit 2009 Mitglied des FWB ist und im Winzler Ortsbeirat sitzt. Die Vorstandschaft wird ergänzt durch Christine Mayer und Philipp Stilgenbauer.