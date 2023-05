Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dramatische Szenen im WM-Ring: Frederic Jodl von den Treverer Fighters Waldfischbach-Burgalben ist bei den Weltmeisterschaften im Thaiboxen (Muay Thai) in Bangkok offenbar schwer verletzt durch Aufgabe in der ersten Runde ausgeschieden – oder doch nicht?

Der aus Rodalben stammende, jetzt in Donsieders lebende Werkzeugmacher führte am Freitag in seinem Auftaktkampf in der Klasse bis 71 Kilogramm gegen Mahabbat Humbatov aus Aserbaidschan nach eineinhalb Minuten