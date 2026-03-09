Rund 425 Besucher haben am Weltfrauentag in der ausverkauften Bürgerhalle einen besonderen Abend erlebt. Im Publikum saßen fast nur Frauen.

Das Frauenkabaretttrio „Sekt and the City“ sorgte für beste Unterhaltung, viel Gelächter und eine starke, gemeinschaftliche Atmosphäre im Bürgerhaus Waldfischbach-Burgalben. Organisiert wurde der Abend unter anderem von der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, Susanne Morsch. „Gleichberechtigung ist ein wesentlicher Baustein der Demokratie“, sagte Morsch. Das große Interesse habe sie überrascht: „Die Veranstaltung war ziemlich schnell ausverkauft. Man musste gar nicht viel Werbung machen.“

Danach gehörte die Bühne dem Trio „Sekt and the City“, das mit Kabarett, Gesang und Tanzeinlagen den Ton für einen humorvollen, aber auch nachdenklichen Abend setzte. Von der ersten bis zur letzten Sekunde konnten die Kabarettfrauen das Publikum in ihren Bann ziehen mit ihren starken Charakteren und sehr originellen Gesangseinlagen.

Das Älterwerden

Mit den Themen Älterwerden, Beziehungen, gesellschaftliche Erwartungen, trafen sie ins Schwarze. Der Sekt spielt dabei nicht nur im Namen des Programms eine Rolle. Immer wieder wird er augenzwinkernd als treuer Begleiter im Leben dargestellt, schließlich, so der Tenor des Abends, mache er vieles einfach ein bisschen besser.

Im Mittelpunkt der Szenen steht ein Friseursalon, in dem sich die Freundinnen treffen. Da gibt es die lebensfrohe Friseurin Lena, gespielt von Helena Marion Scholz. Kati (Ariane Baumgartner) erscheint im Cowboykostüm, denn sie träumt von einer Karriere in einer Countryband und hat ein Vorsingen vor sich. Ihre Freundinnen fragen neugierig, was ihr Ehemann dazu sagt und wie sich das mit der Arbeit vereinbaren lässt. Dabei werden humorvoll traditionelle Rollenbilder und alte Denkweisen thematisiert. In einem dramatisch inszenierten Moment singt Kati schließlich das Lied mit der Hauptbotschaft: „Schnauze voll“, während sie darüber nachdenkt, ihren Job zu kündigen.

Freche Lebensweisheiten

Zwischen den musikalischen Einlagen sorgt besonders die Friseurin Lena mit frechen Lebensweisheiten für Lacher. „Willst du jung bleiben, dann such’ dir was Jüngeres, denn alt bist du schon selber“, lautet eine ihrer Bemerkungen.

Auch Heike (Meike Gottschalk), im blauen Sportanzug, ständig am Handy, greift aktuelle Themen auf. „Wie viel muss man heutzutage erfüllen?“, fragt sie irgendwann und spricht damit die vielen Erwartungen an Frauen ab – von Haushalt über Beruf bis hin zur Partnerschaft. Ein fröhliches Lied mit dem Refrain: „Stress schlägt auf den Magen“ greift genau diese Belastungen mit einer humorvollen Botschaft auf: „Ungespült, nicht aufgeräumt? Ist kein Problem, lass’ es einfach stehen.“

Die Partnersuche

Auch das Thema Partnersuche wird angesprochen und wie schwierig es sein kann, jemanden kennenzulernen. Das Internet täuscht oft, und die Männer sehen meistens nicht so gut aus wie auf den Bildern, schlussfolgern die Freundinnen. Katis geniale Lösung: „Deswegen gehe ich in die Sauna.“ Das Publikum reagiert mit lautem Gelächter.

Neben all dem Humor gibt es viele nostalgische Momente. Die drei erinnern an eine Zeit ohne Smartphones, an Bewerbungen, die noch mit der Schreibmaschine geschrieben wurden. „Ich auch“, hört man aus den Zuschauerreihen. Gemeinsam mit dem Publikum stimmen sie schließlich bekannte Melodien an. „Biene Maja“ und „Heidi“ sorgen für einen spontanen Chor in der Bürgerhalle, ein Moment, der ein starkes Gemeinschaftsgefühl entstehen lässt. Aber es geht um so viel mehr: Das Frau-Sein wird mit jeder Pore gefeiert. Am Ende wird es noch einmal nachdenklich. Gemeinsam singen die drei Künstlerinnen: „Ich lebe, auch, wenn die Narben bleiben.“ Ein emotionaler und vor allem wichtiger Schlusspunkt eines Abends. Man hätte den Weltfrauentag nicht besser feiern können als in Waldfischbach-Burgalben.