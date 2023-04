Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn freitags oder samstags der Frauenchor Ex-semble probt, wird weder an Humor noch an Kritik gespart. Christoph Haßler macht seinen Chor aktuell fit für einen großen Auftritt beim Euroclassic-Festival am 1. Oktober in Pirmasens. Die Damen wollen mit dem Publikum quer durch Europa reisen – nur musikalisch, versteht sich.

Stimmengewirr und Geraschel im katholischen Pfarrsaal in Münchweiler gegen 18 Uhr: Die einen packen ihre Siebensachen und machen sich auf den Heimweg, die anderen nehmen jetzt erst Platz und