Größer und jünger wird die Frauenarztpraxis Felsenland am neuen Standort. In den früheren Räumen der Commerzbank findet sich seit Donnerstag das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) mit derzeit fünf Frauenärzten und einer Hebamme, was Oberbürgermeister Markus Zwick als „Sechser im Lotto“ für die Stadt wertet.

Der Name „Felsenland“ bezieht sich auf die Anfänge der Praxis des Frauenarzt-Ehepaares Peter und Barbara Schwehm, die 1995 in Dahn als Gemeinschaftspraxis starteten. Dort besteht die Praxis bis heute im Rahmen des MVZ. Zudem hatte das Paar in der Alleestraße 1 in Pirmasens mit dem Frauenarzt Hamid Huschmand Nia eine zweite Praxis eingerichtet. Später kam die Fehrbacherin Sarah Lehmann dazu und unter der neuen Adresse Schlossstraße 26 wird nun Lisa Demmere aus Rodalben als Weiterbildungsassistentin arbeiten. Im kommenden Sommer wird Demmere ebenfalls Fachärztin sein, wie ihre vier Kollegen jetzt schon.

Das Erdgeschoss der früheren Bankfiliale wurde auf einer Fläche von 300 Quadratmetern komplett umgebaut und auf die Bedürfnisse der Praxis umgestaltet. Es gibt zwei Hebammenräume, in denen Heike Haag ihre Dienste als Hebamme anbietet. Dazu kommen zwei Untersuchungszimmer, ein normales Wartezimmer und ein spezielles Familienwartezimmer mit Spielbereich. Durch die zwei Untersuchungszimmer und Sprechzimmer könne die Terminplanung optimal gestaltet werden, um Wartezeiten zu vermeiden, freut sich Lehmann. Die neue Praxis will den Patientinnen auch sonst möglichst weit entgegenkommen. Mittwochs wird eine lange Abendsprechstunde bis 19 Uhr angeboten. Wegen der Lage im Erdgeschoss sei es zudem gelungen, die ganze Praxis barrierefrei zu gestalten.

Demmere kommt als MVZ-Teilhaberin hinzu

„Ärzte wollen in Kooperation und im Austausch miteinander arbeiten“, findet Sarah Lehmann, die sich über die vielen Kollegen freut. Jederzeit sei eine gegenseitige Vertretung möglich, wodurch die Praxis praktisch nie schließen muss – außer an Feiertagen und am Wochenende.

Das Ehepaar Schwehm, Lehmann und Demmere werden die beiden Praxen in Dahn und Pirmasens gemeinsam betreiben. Teilhaber des MVZ Frauenärzte Felsenland sind aktuell das Ehepaar Schwehm und Lehmann. Demmere wird nach Erreichen des Fachärztestatus als Teilhaberin dazustoßen. Als Gesellschaftsform wurde die Partnerschaftsgesellschaft gewählt. Huschmand Nia, der aktuell ärztlicher Leiter des Brustzentrum am Marienhausklinikum Neustadt ist, will dreimal im Monat spezielle Brust- und Dysplasiesprechstunden anbieten. Heike Haag ist jeden Donnerstag für die Hebammensprechstunde da. Das Leistungsspektrum der Praxis umfasst die gynäkologische Krebsvorsorge und Tumornachsorge, sowie Empfängnisverhütung, Kinderwunschtherapie, Kolposkopie, Inkontinenztherapie und alles rund um die Schwangerschaft.

Für Oberbürgermeister Markus Zwick stellt die neue Praxis einen Glücksfall für die Stadt dar, die in anderen Bereichen auf einen echten Ärztemangel zulaufe. Schwehm, Lehmann und Demmere schlössen eine echte Lücke in der Versorgung in der Stadt und für das Umland, unterstrich Zwick. Zudem sei die Praxis mit ihrer Lage direkt an der Fußgängerzone ein weiterer Frequenzbringer für die Innenstadt.