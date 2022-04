In der zweiten Frauen-Verbandspokalrunde haben die Fußballerinnen des TuS Heltersberg am Donnerstagabend mit 2:1 (2:0) beim SC Kirn-Sulzbach gewonnen.

In dem Duell zweier Verbandsligisten gingen die Heltersbergerinnen in der 22. Minute durch einen Treffer von Lisa Hecht in Front. Lena Mitteregger erhöhte wenig später auf 2:0 (29.). „Wir hatten am Anfang ein paar Probleme, ins Spiel zu kommen, weil wir eben auch neu formiert waren“, sagt Co-Spielertrainerin Lisa Egelhof, deren Team auf Regisseurin Lena Zimmermann verzichten musste.

„Danach standen wir viel besser und hatten auch noch die ein oder andere Chance, nutzten die aber nicht mehr“, spielte Egelhof auf die gewonnene Sicherheit nach der 2:0-Führung an. Auch in der zweiten Spielhälfte vergab der TuS eine Vielzahl von Chancen. Nach einem Eckball kassierte Heltersberg noch kurz vor Spielende (88.) den Anschlusstreffer.

SO SPIELTEN SIE