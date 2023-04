Im Strecktal haben die Aufbauarbeiten eines bunten Pavillons begonnen. 25 Frauen ließen in den vergangenen Wochen ihre Strick und Häkelnadeln glühen, um die Seitenteile und das Dach des Oktogons herzustellen.

Unter der Leitung von Stefanie Rothhaar und Helga Knerr entstand so ein bunter Pavillon, der ab Ostern ein Blickfang im Strecktalpark sein wird. Die Idee für den Pavillon stammt von den Strickerinnen selbst, sie stricken auch die begehrten „Bärmesenser Babykappen“. Das Gestell wurde vom Garten- und Friedhofsamt gebaut. Insgesamt wurden rund 700 Knäul Wolle verstrickt. Die Kosten, etwa 800 Euro und werden vom Pakt für Pirmasens getragen. Die einzelnen Teile sind 20 Quadratzentimeter groß und gestrickt oder gehäkelt. Für das Zelt wurden etwa 600 Teile, so genannte Patches, gebraucht. Die Frauen waren allerdings mit so viel Engagement dabei, dass noch Decken für das Mittendrin und das Frauenhaus hergestellt wurden. Die Decken für das Frauenhaus sollen dort den Frauen in schweren Lebenssituationen signalisieren: „Du bist nicht allein.“

Ziel des Projektes war, zu zeigen, was in Gemeinschaft geleistet werden und wie jeder Einzelne sein Umfeld mitgestalten kann – kleine Einzelteile ergeben ein großes Ganzes. An dem Projekt waren rund 25 Frauen beteiligt. Dabei sind Frauen verschiedener Nationalitäten, Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund, mit unterschiedlichen Bildungs- und Lebenswelten, Frauen von 14 bis 85 Jahren, geübte Handarbeiterinnen und Anfängerinnen. Alle vereint die Freude am gemeinsamen Handarbeiten.

Info

Das Stricken findet dienstags, von 15 bis 16.30 Uhr, im Mittendrin in der Fußgängerzone statt. Der Kreis der Strickerinnen ist sehr offen. Es kann auch an anderen Dingen gearbeitet werden. Interessierte sind eingeladen.