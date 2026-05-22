Am Samstag, 30. Mai, 15 Uhr, wird der vom Frauenforum Südwestpfalz angestoßene Themenwanderweg „Frauen gehen ihren Weg“ in einer Schauspielwanderung lebendig.

Im Pfälzerwald bei Rodalben werden auf einem Rundweg an sieben Stationen die Geschichten von besonderen Frauen, die in der Südwestpfalz gelebt, gewirkt und unsere Region stark geprägt haben, im Schauspiel dargestellt. Sieben Gästeführerinnen der Südwestpfalz Gästeführer-Interessengemeinschaft (IG) setzen in ihrem Schauspiel das Schaffen und Wirken der Frauen in Szene, geben Einblicke in frühere Zeiten und zeigen, mit welchen großen Widrigkeiten diese Persönlichkeiten zu kämpfen hatten. Die Mitwirkenden sind Ellen Cabrera, Barbara Danner-Schmidt, Heidrun Johner-Allmoslöchner, Claudia Metzger, Anke Vogel, Martina Wagner und Hiltrud Woll.

Treffpunkt ist der Wanderparkplatz an der L482 zwischen Rodalben und Clausen. Die Schauspielwanderung auf dem Wanderweg „Frauen gehen ihren Weg“ dauert zwischen zwei und zweieinhalb Stunden. Der Weg ist etwa drei Kilometer lang, barrierefrei und leicht zu begehen. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Erwachsenem, Kinder sind frei, inklusive Verköstigung am Ende der Veranstaltung.

Info

Eine Anmeldung ist erforderlich bei Anke Vogel, Telefon 0152 21664944, E-Mail ankevogel@g-ig.de. Die Schauspielwanderung erfolgt in Kooperation mit dem Frauenforum Südwestpfalz. Weitere Informationen gibt es bei der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, Susanne Morsch, Telefon 06331 809278, E-Mail s.morsch@lksuedwestpfalz.de.

