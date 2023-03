Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das hätte auch schiefgehen können. Nicht so stark wie in den vergangenen Heimspielen präsentierte sich am Sonntag der ESV Pirmasens in der DKBC-Frauen-Bundesliga. Dennoch reichte es durch die starken Ergebnisse der Schwestern Alena und Alisa Bimber zu einem 6:2 (3354:3282 Kegel) gegen das noch sieglose Schlusslicht, die SG Athena/PTSV Jahn Freiburg.

„Es war ein typisches Spiel, bei dem die Spannung fehlte. Hauptsache, gewonnen“, befand ESV-Spielertrainerin Nicole Winicker, nachdem sie kurz zuvor als knappe Duell-Siegerin die Bahnen verlassen