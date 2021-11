Vor einer machbaren Aufgabe steht der ESV Pirmasens in der DKBC-Frauen-Bundesliga: In eigener Halle kegeln die Eisenbahnerinnen am Sonntag ab 12 Uhr gegen die SG Athena/PTSV Jahn Freiburg, die mit 0:12 Punkten und 8:40 Sätzen auf dem letzten Platz steht.

„Wir sind da klarer Favorit. Bringen wir ähnlich konzentrierte Leistungen wie in den bisherigen Heimspielen, sollte nichts anbrennen“, geht ESV-Spielertrainerin Nicole Winicker optimistisch in die Partie gegen den Aufsteiger aus Südbaden, der auswärts bisher im Schnitt nur 3156 Kegel fällte.

Keine Verstärkungen

Adine Riebsamen, Sportwartin der Breisgauer, kann zwar ihre Bestformation stellen, rechnet sich aber in Pirmasens kaum was aus: „Im Moment sind wir nur froh, dass wir in der Eliteliga spielen dürfen.“ Mannschaftsführerin Jasmin Nübling kennt die Sechs-Bahnen-Anlage am Hauptbahnhof von den Spielen gegen den ESV II. „Dort etwas zu holen, wird recht schwierig. Wir konzentrieren uns mehr auf die Heimspiele“, sagt Nübling und bedauert: „Wir hätten gerne aufgerüstet, haben aber niemand bekommen, obwohl etliche Vereine im Umfeld den Spielbetrieb eingestellt haben.“

Das ESV-Zweitligateam tritt am Sonntag um 14.30 Uhr in Bestbesetzung gegen den ASV Fronberg an. Gegen den Tabellenvierten aus Bayern soll der erste Saisonsieg gelingen.

SO SPIELEN SIE

ESV Pirmasens I: Marie-Luise Scherer, Alena Bimber, Alisa Bimber, Sarah Freyler, Nicole Winicker, Luisa-Marie Neu. Ersatz: Vanessa Wendel, Sara Scherer.