Mit leichten Verletzungen musste eine 26-jährige Frau am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, geriet die Frau gegen 12.30 Uhr auf der Rodalber Straße aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Auto. Der Wagen der Frau kippte auf die Seite und blieb mittig auf der Straße liegen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer von einer Stunde kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen an der Unfallstelle. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro aus und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.