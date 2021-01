Eine 46 Jahre alte Frau hat am Mittwoch versucht, einen Jugendlichen in Thaleischweiler-Fröschen zu überfahren. Die beiden kannten sich, und es gab zuvor einen Vorfall, der wohl die Wut der 46-Jährigen ausgelöst hat, berichtet die Waldfischbacher Polizei auf Nachfrage. Näher darauf eingehen, wollte der Polizeisprecher nicht. Die Frau fuhr in der Bahnhofstraße auf den Bürgersteig und versuchte, den Jugendlichen mit dem Auto zu rammen. Der Junge rettete sich, indem er in eine Einfahrt rannte. Die 46-Jährige flüchtete vom Tatort. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden: Telefon 06333/9270, E-Mail piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de.