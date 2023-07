Die Pirmasenser Polizei wurde am Mittwoch auf ein Video aufmerksam, das auf Facebook kursierte und einen Vorfall an der Bushaltestelle in der Wiesenstraße gegenüber des Kauflands zeigte. Es ist zu sehen, wie eine augenscheinlich ältere, an einer Gehhilfe gehende Frau an der Bushaltestelle von einer anderen Frau getreten wird. Nach dem Tritt kommt der älteren Frau ein junger Mann zu Hilfe, der die Angreiferin anspricht und von ihrem Opfer fernhält. Die Ermittlungen der Polizei führten zum Erfolg, eine 57-Jährige konnte als Täterin identifiziert werden. Die Polizei bittet jetzt die geschädigte Frau und den jungen Mann aus dem Video sowie weitere Zeugen, sich zu melden. Entweder unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.