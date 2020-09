Bereits am Mittwoch, 2. September, um 13.40 Uhr beging eine Frau in der Pirmasenser Bahnhofstraße nach einem Unfall Fahrerflucht. Das teilte die Pirmasenser Polizei am Samstag mit. Eine 32-Jährige aus Bottenbach wollte in Höhe der Sparkasse als Fußgängerin die Fahrbahn in Richtung AOK überqueren. Sie stand in einer Parkbucht, als eine bisher unbekannte Frau mit ihrem Auto zurückrollte und die Fußgängerin anfuhr. Mit im Auto war laut Polizeibericht ein Mann, der kurz mit der Fußgängerin sprach. Die Frau am Steuer fuhr anschließend davon. Die 32-Jährige erlitt durch den Unfall eine Prellung an der rechten Hand. Zeugen werden gebeten, sich zu melden: Polizei Pirmasens, Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.