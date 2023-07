Am Montag um 22.30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Bruchweiler-Bärenbach eine 29-jährige Frau von einem Hyundai erfasst und so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer des Autos ist der Polizei bekannt. Zur Klärung des Zusammenstoßes wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, sie können sich per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06391 9160 melden.